2022’de emlakta 25 bin liralık vergi istisnası var

Hazine ve Maliye Bakanlığı, evini, arsasını, dükkânını beş yıl içinde elden çıkaranların hangi durumlarda vergi ödemesi gerektiğini broşürle tek tek anlattı. Maliye ayrıca evini beş yıldan önce satan 110 bin vatandaşa mesaj gönderdi. Gayrimenkul satışından doğan değer artış kazancının 25 bin lirası bu yıl için gelir vergisinden istisna tutuluyor. Satın aldığı evi beş yıldan önce satanların istisna tutarının üzerinde kazanç elde etmesi durumunda değer artış kazancı vergisi ödemesi gerekiyor. Miras bağışla kalan gayrimenkuller kaça satılırsa satılsın değer artış kazancı kapsamında vergiye tabi tutulmuyor.

EYLÜL 2018 tarihinde kendisine miras yoluyla kalan apartman dairesini geçen yıl Kasım'da satan vatandaşın elde ettiği gelir değer artışı kazancı olarak vergilendirilmeyecek. Öte yandan geçen yıl incelemeye alınan 54 bin 65 mükellefin farklı vergi türlerinde toplam 66 milyar 290 milyon 584 bin 483 liralık vergi matrahını eksik beyan ettiği ortaya çıktı.

■ HAZAL ATEŞ/ANKARA