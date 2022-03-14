Ayçiçeği yağı yüklü gemiler Türkiye’de

Rusya'dan demir alan ayçiçeği yağı yüklü gemiler, Türkiye'ye dönüyor.

Önceki gün Marmara'ya giriş yapan gemiden sonra, dün ve bugün iki gemi daha İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları üzerine ayçiçeği yağı yüklü gemiler güvenlik gerekçesiyle limanda tutuluyordu.

Türkiye'nin yürüttüğü görüşmeler sonucu güvenlik koridoru oluşturuldu, gemiler demir aldı. 28 bin ton ayçiçeği yağı yüklü 6 gemi için 9 Mart'ta kalkış izni alındı. Gemilerden yurda ilk ulaşan Liberya bayraklı Lilac isimli gemi oldu.

Mersin Limanı'na 6 bin 99 ton ham ayçiçeği yağı taşımak üzere Marmara Denizi'ne önceki gün giriş yapan geminin yarın Mersin'e ulaşması bekleniyor.

2 GEMİ DAHA İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Dün akşam ve bugün, iki gemi daha İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. 5 bin 753 ton yağ yüklü gemi dün akşam saatlerinde boğazdan geçti.

Liberya bayraklı Mubariz ibrahimov isimli geminin 17 Mart'ta Mersin'e varacağı tahmin ediliyor. Boğaz'dan geçen bir diğer gemi de, Rusya Bayraklı "Glard 1" isimli gemi oldu.

Ambarlarında 6 bin 407 ton yağ bulunan geminin 18 Mart'ta Mersin Limanı'na ulaşması öngörülüyor.

Geçişler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda yapıldı.