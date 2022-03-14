  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Aydın’da 950 yataklı hastane inşaatı başladı

Aydın’da 950 yataklı hastane inşaatı başladı

14.3.2022

Aydın’da 950 yataklı hastane inşaatı başladı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 950 yatak kapasiteli Aydın Şehir Hastanesi'nin inşaatına başlandığını belirterek, hastane hizmete girdiğinde vatandaşa sunulan sağlık hizmetinin daha üst noktalara taşınacağını söyledi. Sağlıkçıların TIP Bayramı'nı kutlayan Aksoy, ülke genelinde yapılan sağlık reformlarından Aydın'ın payını aldığını dile getirerek, "Aydın, yapılan yatırımlarla sağlık alanında kaliteli ve etkin bir yapıya ulaşmıştır. Aydın Şehir Hastanemiz de hizmete girdiğinde vatandaşımıza sunulan sağlık hizmeti daha üst noktalara taşınmış olacak" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

  • SON DAKİKA