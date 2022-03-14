‘Emeklilerden KDV ve ÖTV alınmamalı’

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin doğalgaz, elektrik ve su faturalarından KDV ve ÖTV alınmaması talebinde bulundu. Emeklilerin sorunlarının başında, emekli aylığı hesaplamalarındaki kayıplar ve TÜFE oranına göre emekli aylıklarına yapılan artışların geldiğini belirten Ergün, TÜİK verileri yerine emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmasını istedi. Ergün, taleplerini şöyle sıraladı: "Emeklilere ödenen vergi iadesi karşılığı yüzde 4-5 ek ödeme oranları günümüzde değerini yitirdiğinden, ek ödeme oranı yüzde 10'a yükseltilmelidir. Bununla birlikte, bu yıl oldukça sert geçen kış mevsimi ve doğal gaz ve elektriğe yapılan zamlar, emeklilerimizin ısınmak için ödediği faturaları katbekat artırdı. Doğalgaz, elektrik ve su faturalarından KDV ve ÖTV alınmaması emeklilerimizin bütçesini bir nebze de olsun rahatlatacaktır."