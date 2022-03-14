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Haberler Ekonomi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alacak

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alacak

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 28 mart 2022 olarak duyuruldu.

14.03.2022, 09:16

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi alacak

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Meslek Yüksekokulumuza, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimine belirtilen unvanda tam zamanlı Öğretim Elemanı alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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