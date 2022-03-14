İzmir-Selanik, “Smyrna” gemisi ile yakınlaşacak

İzmir ile Selanik arasında planlanan Ropax (araç ve yolcu taşıyan gemi) seferleriyle karşılıklı ticaret, turizm ve çevre alanlarında kazanç hedefleniyor. İlk gemi seferi nisan veya mayıs ayında yapılacak, yaz aylarında ise haftalık sefer sayısı ikiden üçe çıkarılacak. Yolculuk 12-16 saat sürecek. Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Yolcu, araç ve tır taşıması konusunda optimum noktada bir fiyatlandırmayla İstanbul trafiğini, İpsala'daki beklemeleri, uzun kara yolu ulaşımını baypas etmiş olacak" dedi.