‘Merkezimiz tarımın silikon vadisi olacak’

Dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyarı aşacağı öngörülürken, gıda probleminin yanında iklim krizinin doğuracağı sorunlarla da baş etmek için tüm dünyada dijital tarım uygulamaları ön plana çıkarmış durumda. İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ile artık bir zorunluluk haline gelen 'tarımda dijital dönüşümü' konuştuk. Kestelli, "Borsa olarak İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) projesini hazırladık. Menemen'de faaliyete geçecek İzmir Tarım Teknoloji Merkezi projemiz için İzmir Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzaladık ve Merkezin kuruluş sürecine fiilen başladık. İTTM'nin tam kapasiteyle devreye girmesiyle birlikte tarımda bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren hem büyük sermayeyi hem de genç girişimcileri aynı çatı altında buluşturmuş olacağız. Bu merkez Türk tarımının Silikon Vadisi olacak" dedi.



MALİYETLERİ DÜŞÜRECEK

● Tarımda dönüşüm niye önemli?

2050'de bugünden iki kat daha fazla üretim yapılması gerekecek. İklim krizi, su kaynaklarının azalması, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının artması gibi sorunlarla bu üretimi nasıl yapacağız? İşte tam da bu noktada tarımda dijital dönüşüm, daha genel bir ifade ile teknolojik dönüşüm devreye giriyor. Tarımda dönüşüm dijitalleşmenin daha hızlı, daha hatasız, daha bilimsel, daha az maliyetli iş yapış şekillerinin tarımsal üretim süreçlerine entegre edilmesidir.



ALINAN VERİM KATLANACAK

● Dijitalleşme tarım sektörüne ne gibi katkı sağlayacak?

Tarımsal üretim süreçlerine teknolojinin entegre edilmesi verimlilik artışından, maliyetlerin düşürülmesine, tüm üretim kaynaklarının etkin kullanımından sağlıklı gıda üretimine kadar birçok alanda gelişim sağlayacak. Ekim, gübre ilaç verilmesi otomatik olarak yapılabilecek. Veriler yapay zekâ ile işlenecek. İlaçlamada insansız hava araçları kullanılacak. Maliyet azalırken verim katlanacak.



● Tarımda dijital dönüşümde şu anda hangi seviyedeyiz?

Ülkemiz ve bölgemizde de bu konuda alınacak çok yol var. Bölgemiz üreticilerinin yeniliklere çok daha açık olduğu bir gerçek. Ülkemiz tarım sektöründeki birçok yenilikçi uygulamanın bölgemiz ile başlaması da bunun açık bir kanıtı. Organik tarımın bölgemizde başlaması bunun çok açık bir örneği. Ancak bölgeler arasında çok önemli bir fark yok.



EGE ÖNE ÇIKACAK

● Tarımsal teknoloji üretiminde ne durumdayız?

Ülkemizde tarımsal teknolojilerin geliştirilmesinde kısmi bir ilerleme olsa da henüz istenen seviyede değiliz. Akıllı tarım teknolojilerinin birçoğunu ithal ediyoruz. İzmir Ticaret Borsası olarak bu konuda yaptığımız çalışmalarda ülkemizin bu konuda önemli bir ihtiyacının olduğunu fark ettik. Tarımsal teknolojilerin geliştirilmesi için gerekli ekosistem bulunmuyor. Bu amaçla İzmir Tarım Teknoloji Merkezi (İTTM) projesini hazırladık. Menemen'de yer alan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü yerleşkesinde faaliyete geçecek olan İzmir Tarım Teknoloji Merkezi güdümlü projemiz için İzmir Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzaladık ve Merkezin kuruluş sürecine fiilen başladık. İTTM'nin tam kapasiteyle devreye girmesiyle birlikte tarımda bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren hem büyük sermayeyi hem de genç girişimcileri aynı çatı altında buluşturmuş olacağız. Bu merkez Türk tarımının Silikon Vadisi olacak. Yeni nesil teknolojilerin tarımsal üretime katılmasını sağlayacak. Üretimde verimliliği artırırken, su ve toprak gibi doğal kaynaklarımızın daha etkin kullanılmasına imkân sağlayacak. Organik tarım alanındaki üretim potansiyelimizi de katlayacak. Borsamızın bu girişimi ile bölgemizin tarımsal teknolojilerin hem üretiminde hem de kullanımında bir adım öne çıkacağını söyleyebilirim.



GENÇLERİN İLGİSİNİ ARTIRMAMIZ GEREKLİ

- Tarım 4.0 sürecine entegrasyon için neler yapmamız gerekiyor? Tarım 4.0 sürecine entegrasyonda atılacak önemli adımlar var. Fiziki bir çalışmayı ve yeni teknolojilere adaptasyon yeteneğini gerektiren tarım sektörüne gençlerin ilgisini de arttırmamız gerekiyor. Bunu başarmak için de tarımın geleceğin sektörü olduğunu ve bu alanda çalışmanın yüksek gelir potansiyeli bulundurduğunu gençlerimize iyi anlatabilmemiz lazım.

MERT ALPDÜNDAR