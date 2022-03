‘Sağlık çalışanlarımız tüm dünyaya örnek oldu’

BUinvestment Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Uçan, tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. "Pandemi döneminde bizlerin sağlığı için kendi canlarına hiçe sayarak çalışan tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor, 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyorum" diyen Uçan, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarını da kınadı. Burhan Uçan, "Pandemi dahi tüm zamanlarda özverili çalışmaları ile sağlık çalışanlarımız her zaman bizlerin takdirini kazanmıştır. Depremde, yangında, selde, savaşta, barışta, hastalıkta her türlü koşulda sağlık çalışanlarımız kendi sağlıklarını hiçe sayarak vatandaşın sağlığı için çalıştı. Son 2 yıldır korona virüs pandemisi ile mücadele ederken, sağlık çalışanları her zaman en ön safta yer aldı. Ben bir kez daha sağlık çalışanlarına her türlü koşulda yanımızda oldukları ve gösterdikleri takdir için teşekkür ediyorum ve 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyorum" dedi.

YATIRIMIN ADRESİ

BUinvestment Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Uçan, "Şirketimiz geleceğe yönelik arazi ve arsa projeleriyle yatırımların doğru zamanda, doğru yere yapılmasını sağlamaktadır" dedi. İzmir'de yükselen Buinvestment Yatırım Şirketi, projelerine ara vermeden devam ediyor. Şirket olarak zamanın ötesinde projeler geliştirdiklerini belirten Uçan, Urla ağaçlı yolda yeni yerine taşınan şirketi ile yüzünü geleceğe dönen danışanlarına, iş ortaklarına ve yatırımcılara arazi, arsa projelerinin doğru zamanda, doğru yerde yapılmasının önemini anlattı.

GELECEĞE YÖN VERİYOR

İzmir'de 8 yıl önce kurulan ve hızla büyüyen BUinvestment, yenilikçi projelere imza atmaya devam ediyor. Çalışmaları ile geleceğe yön verdiklerine dikkat çeken İzmir'in Google amcası olarak da bilinen Burhan Uçan, "Alanımızda fark yaratıyoruz. İzmir'in Narlıdere, Güzelbahçe, İnciraltı, Urla, Karaburun gibi birçok bölgesinde proje geliştiriyoruz. Ada, koy, arsa ve arazi için en uygun projeleri oluşturuyoruz. Başta Çeşme ve Urla olmak üzere İzmir çevresi, büyük yatırım firmalarının ilgisini toplamış vaziyette. Özellikle İstanbul'dan İzmir'e göç yaşanıyor. Bu, İzmir ekonomisi ve firmaları için bir şans. İzmir, Türkiye'nin yükselen değeri durumunda. Şehircilik anlamında bu ilgiyi doğru göğüslemek, emlak ve gayrimenkul yatırımları İzmir'e gelirken, başta trafik olmak üzere şehrin altyapısını da buna göre dizayn etmek çok önemli" dedi.

UÇAN: AMACIMIZ POTANSİYELİ KESFETMEK

BUinvestment Yatırım Yöneticisi Serhat Yasin Uçan, "8 yıldır faaliyette bulunan şirketimizin merkezini Urla ağaçlı yola taşıdık. Urla'nın değerini en üst seviyeye çıkarmak için çaba göstereceğiz" dedi. Serhat Yasin Uçan, Türkiye'den ve dünyanın pek çok yerinden Urla'ya talebin arttığını belirterek, "Teknopark sayesinde 2022 yılında Urla'ya ciddi bir çalışan girişi olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ege Turizm Projesi yılbaşından sonra yüksek ihtimalle faaliyete geçecek. Bu projeleri takip ediyoruz. Bu nedenle biz Urla'yı tercih ettik. Ayrıca Urla'nın havası literatürlere geçmiş durumda. İşimiz Urla, gücümüz Urla diyoruz" dedi. "BUinvestment olarak, Türkiye'nin ve Ege'nin en önemli liman kentlerinden biri olan İzmir'in öneminin her geçen gün artacağını ön görerek yatırımlarınızı planlamanıza yardımcı olmaktayız" diyen Serhat Yasin Uçan, "Yönetim Kurulu Başkanımız ve İzmir`in Google Amcası olarak bilinen Burhan Uçan gibi bir yönetmenin fikir ve bilgi birikimleri ile hedefimiz, yerli ve yabancı bütün yatırımcıları doğru yönlendirirken, çevreci ve insani düşünceler doğrultusunda projeler üretmektir. Yerli ve yabancı bütün yatırımcılarla yılların tecrübe ve birikimini paylaşmak, potansiyeli keşfetmek, farklı olanı yapmak ve kazandırarak kazanmak düşünceleriyle çıktığımız bu yolda; çevreci ve insani düşünceler doğrultusunda projeler üretmek amacımızdır" şeklinde konuştu.

SATIŞLAR ARTIYOR

Türkiye'de 2021'in ilk 9 ayında 2 milyon 118 bin gayrimenkul satıldığını belirten Uçan, "98 bin 330 işlemin yapıldığı İzmir, konut satışında ülkemizde üçüncü oldu. İzmir sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gözdesi haline geldi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden geliş var. Özellikle Urla dünyaya açılmış durumda. Biz de Türkiye ve İzmir'in en uzun sahil şeridine sahip bölgesi Urla'nın değerini en üst seviyeye çıkarmak için çaba göstereceğiz" dedi.