66.6 milyar liralık vergiden vazgeçildi

HÜKÜMET, akaryakıtta fiyat baskısını azaltmak, sektördeki mağduriyeti önlemek için tüm imkânları seferber ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, petrol fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon, vatandaş üzerindeki etkisini sınırlayan "eşel mobil sistemi" ile fiyat artışlarının tüketiciyi etkilememesinin hedeflendiğini söyledi. Bakan Nebati, "Sistemle benzin, motorin ve LPG ürünlerinde maktu ÖTV tutarlarında indirim yapılarak fiyat artışlarının nihai tüketiciyi etkilememesi hedeflendi. Ekim ayından 25 Aralık 2021'e kadar motorin, benzin ve LPG'nin ÖTV tutarları sıfır olarak uygulandı. Geçen yıl 66.6 milyar liralık ÖTV, KDV gelirinden vazgeçildi" diye konuştu.

BDDK'DAN TALEP GELDİ

Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatları üzerinde yarattığı baskı nedeniyle artan akaryakıt fiyatlarına çözüm üretmek için sektör temsilcileri yarın bir araya geliyor. Vatandaşın ve akaryakıt bayilerinin artan fiyatlar karşısında korunmasına yönelik çözüm önerileri Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de paylaşılacak. Akaryakıtçılar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) akaryakıt satışına yönelik düzenleme yapmasını isterken, bankaların akaryakıt satışına yönelik farklı bir komisyon tarifesi getirmesi de seçenekler arasında bulunuyor. Akaryakıt fiyatlarındaki artış Meclis gündemine de taşındı.

,

PETROL VE DOLAR ETKİSİ

Bakan Nebati "Eşel mobil sisteminin yürürlüğe girdiği Mayıs 2018'den itibaren benzin, motorin ve LPG ürünlerinde maktu ÖTV tutarlarında indirim yapılmak suretiyle fiyat artışlarının tüketiciyi etkilememesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda Ekim 2021'den 25 Aralık 2021 tarihine kadar motorin, benzin ve LPG'nin ÖTV tutarları sıfır olarak uygulanmıştır. Cumhurbaşkanı kararı uyarınca; 25 Aralık 2021'den geçerli olmak üzere bu ürünlerin ÖTV tutarlarının, 2 Nisan 2020'de uygulanan ÖTV tutarlarını geçmeyecek şekilde, her bir malın fiyatında uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak gerçekleşen azalış tutarı kadar artırılacağı karara bağlanmıştır" dedi.

Bakan Nebati, geçen yıl toplam 56.4 milyar TL ÖTV gelirinden vazgeçildiğini, anılan dönemde KDV dahil toplam gelir kaybının 66.6 milyar lira olarak hesaplandığını ifade etti. Nebati, "Ayrıca akaryakıt ürünlerinde yaşanan fiyat değişimleri uluslararası petrol fiyatları ile dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak sektörün fiyat ayarlamaları sonucunda belirleniyor" ifadelerini kullandı.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ YENİDEN UYGULANIR MI?

İLK defa 2018'de uygulanan ve 2019 yılında yeniden başlayan eşel mobil sistemi 1 Mart itibariyle sona erdi. Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak döneminde kurgulanan sistemle tüketicinin alım gücünün düşmesinin önlenmesi amaçlanıyordu. Akaryakıt fiyatlarındaki artış ÖTV'den otomatik olarak karşılanarak akaryakıt pompa fiyatı sabit kalıyordu. Eşel mobil sisteminin kalkmasıyla beraber fiyatlardaki artış ve indirimler doğrudan pompaya yansıyor. Sistemin yeniden devreye alınmasına yönelik talepler varken, ekonomi yönetiminin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği henüz bilinmiyor.

HAAL ATEŞ