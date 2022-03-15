Altın hesabında ilave getiri

YASTIK altındaki 5 bin ton altının finansal sisteme kazandırılmasına ilişkin esasları belirleyen Merkez Bankası tebliği yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre yurt içi yerleşik gerçek kişilerin 28 Aralık 2021 tarihinde mevcut olan altın hesabı, hesap sahibinin talebi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecek. Talep durumunda hesaptaki has altın bakiyesi, dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilerek 3, 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat veya katılma hesabı açılacak.

Sisteme katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin işlem anında yetkili rafineriyle anlaşması olan bankalar nezdinde altın hesabının bulunması gerekiyor. Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişiler fiziki altınlarını yetkili kuyumcuya veya bankaya teslim edecek. Fiziki olarak teslim alınan altınlar işlenmek üzere yetkili rafineriye teslim edilecek. Bu kapsamda açılan Türk lirası mevduat veya katılma hesaplarına Merkez Bankası'nca belirlenecek usul ve esaslara göre vade sonunda ilave getiri ödenebilecek. İşlenmiş ve hurda altın karşılığının Türk lirasına dönüştürülmesi suretiyle açılan hesaplar da ilave getiriden yararlanabilecek. ■ HAZAL ATEŞ/ANKARA