İhracatçılar sandığa gidiyor

2021 yılında 16 milyar 325 milyon dolarlık dış satış performansı ortaya koyan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) bünyesindeki 12 birlikte Nisan ayında seçim heyecanı yaşanacak. Genel Kurul takvimini ilan eden EİB'de 12 ihracatçı birliğinde yönetim ve denetim kurulları yenilenecek. EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, tüm ihracatçıların genel kurullara katılmasını ve görüşlerini paylaşmasını beklediklerini söyledi.

ELEKTRONİK İMZAYLA

12 birlikte 5 bin 409 firmanın genel kurullara katılma hakkı olduğunu aktaran Eskinazi, "Katılımı artırmak ve başvuruları kolaylaştırmak için bu yıl ilk kez elektronik imza sahibi firmalardan online başvuru kabul ediyoruz. Bu yöntemle başvuru kabul eden ilk ihracatçı birliği olduk" dedi. Eskinazi şunları söyledi: "Türkiye ihracata dayalı ekonomik modeli benimsemiş durumda. İhracatın önündeki taşları temizleyecek adımlar atılmalı. Genel kurullarımızda bu beklentiler dile getirilecek. 250 milyar dolarlık ihracat hedefi için Ankara ihracatçıların sesine kulak vermeli." EİB'de seçim maratonu Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'yle başlayacak.