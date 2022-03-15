Petrol ve doğalgaz fiyatları geriledi

Dolar/TL kuru Cuma günü 14,9950 seviyesine kadar yükseldikten sonra dün Rusya'nın görüşmelerde ilerleme sağlandığı açıklamasıyla yönünü aşağı çevirdi. Petrol fiyatları, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için diplomasi çabalarının artması ve piyasaların ABD'de gerçekleşmesi beklenen faiz artırımlarına hazırlanmasıyla 4 doların üzerinde geriledi. Brent ham petrolün varil fiyatı 108 dolara kadar düştü. Altın fiyatları ise ABD Hazine tahvillerinin faiz artırımı beklentileriyle yükselmesinin ardından 1.960 dolara indi.

Avrupa'da da doğalgaz fiyatları yüzde 12 geri çekildi. Öte yandan Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, kamu borçlarını ödeyecek yeterli fonlara sahip olduklarını belirterek, "Rusya'nın döviz hesaplarının dondurulması, yabancı ülkelerin Rusya'yı yapay bir şekilde temerrüde düşürme girişimi olarak değerlendirebilir." dedi. Siluanov, yaptırımlar nedeniyle yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki uluslararası rezervi kullanamadıklarını söyledi.