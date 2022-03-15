Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyonla mücadele mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin önceliklerinden biri olan enflasyon ile mücadele kapsamında çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda, Kur Korumalı Mevduat gibi yenilikçi ve kapsamlı metotları devreye aldık. Böylece, Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yüzde 56'sı dövizden dönüşmek üzere 557 milyar lira birikmiştir" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'ni, Rusya'nın Ukrayna savaş açmasından kaynaklanan emtia fiyatlarındaki artışın Türkiye'de nasıl etki doğuracağını değerlendirerek, enflasyon ile mücadele ve gıdada arz güvenliğinin sağlanması için atılan adımları anlattı.



Şu anda uygulanmak ekonomi politikası olan Türkiye Ekonomi Modeli'ni gerek yurt içi gerekse yurt dışı piyasa aktörlerine anlatarak, hayata geçirilen bu politikanın çerçevesini çok net bir şekilde ortaya koyduklarını ifade eden Bakan Nebati, "Modelimizin temel hedefleri çok açık olup üretime, yatırıma ve ihracata odaklanarak, istihdamı artırmak, Türkiye ekonomisinin dengeli ve istikrarlı büyümesini sağlamaktır" dedi.

"KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARINDA YÜZDE 56'SI DÖVİZDEN DÖNÜŞMEK ÜZERE 557 MİLYAR LİRA BİRİKMİŞTİR"

Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli'nin öncelikleri arasında enflasyonla mücadele olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini belirterek, "Artan emtia fiyatları kaynaklı olarak tüm dünyada enflasyonun yükseldiğine tanık oluyoruz. Bu konuda gerekli tüm adımları atmakta ve enflasyonla mücadele kapsamında çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyiz. Bu kapsamda, Kur Korumalı Mevduat gibi yenilikçi ve kapsamlı metotları devreye aldık. Böylece, Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yüzde 56'sı dövizden dönüşmek üzere 557 milyar lira birikmiştir" diye konuştu.



"GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞI KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN TARIMSAL DESTEKLERİ ARTIRDIK"

Enflasyonla mücadele adına son dönemde gıda ürünlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) oranını yüzde 8'den yüzde 1'e, elektrikte ise KDV oranını yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiklerini hatırlatan Bakan Nebati, "Gıda fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak için tarımsal destekleri artırdık. Bunun yanı sıra gübre fiyatlarında da indirim yaptık" ifadelerini kullandı.