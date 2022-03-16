‘Alibaba’ vergisinde yeni dönem başladı

Yurtdışından gönderilen ürünlerden alınacak vergi oranları yeniden belirlendi. 'Alibaba' gibi e-ticaret siteleri başta olmak üzere AB ülkeleri dışında satın alınan 150 Euro'yu geçmeyen eşyada posta ve hızlı kargoda gümrük vergisi oranı yüzde 10 artarak, yüzde 20'den yüzde 30'a çıktı. Posta veya hızlı kargo şirketlerince beyan edilen eşya için geçerli 1500 Euro kıymet limiti de 150 Euro'ya düşürüldü.

30 KİLOYU GEÇMEYECEK

Bu limitler dâhilinde getirilecek eşyanın brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekiyor. Karar kapsamına 1500 Euro'yu geçmeyen ilaç gönderileri de eklendi. AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda ise vergi yüzde 18 uygulanacak. Yurtdışından gelen fiyatı 150 Euro'yu geçmeyen Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na tabi eşya listesindeki ürünlerden yüzde 20 ek vergi alınacak. Posta ve kargoyla gelen değeri 1500 Euro'yu geçmeyen kitap ve basılı yayınlar için de gümrük vergisi sıfır olacak. Karar 1 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor

MİLLİ SAVUNMA ARAÇLARI İÇİN

KARARA göre, milli savunma ve iç güvenlik kapsamında serbest dolaşıma sokulacak motorlu araçların beyannamenin tescil tarihinden itibaren 10 yıl geçmedikçe gümrük vergileri tahsil edilmeden satışı yapılamayacak. Bu sürenin sonunda söz konusu araçların satışında gümrük vergisi aranmayacak.