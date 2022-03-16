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Haberler Ekonomi Şubat'ta yabancılara 4 bin 591 konut satıldı

Şubat'ta yabancılara 4 bin 591 konut satıldı

16.3.2022

Şubat’ta yabancılara 4 bin 591 konut satıldı
TÜRKİYE'DE yabancılara yapılan konut satışları, Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.9 yükselerek 4 bin 591 oldu. TÜİK, Şubat'a ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Yabancılara yapılan konut satışlarında, şubatta ilk sırayı 1958 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u 1099 konut satışı ile Antalya, 288 konut satışı ile Ankara takip etti. Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye'den 711 konut satın aldı. İran'ı, 633 konut ile Irak, 509 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.
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