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Haberler Ekonomi Çimentodaki aşırı fiyat artışları mercek altında

Çimentodaki aşırı fiyat artışları mercek altında

17.3.2022

Çimentodaki aşırı fiyat artışları mercek altında
TİCARET Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, son dönemdeki aşırı fiyat artışları nedeniyle çimento sektörüyle ilgili araştırma ve inceleme başlattı. Bakanlık, son dönemde yazılı ve görsel medyada yer alan çimento cinsi ürüne ilişkin fiyat artışlarının, serbest rekabet ortamını bozucu eylem ve işlemler, sektörde yaşanan sorunlar ile riskli alanların tespiti ve bunlara ilişkin çözüm önerilerinin, sektördeki üretici, tedarikçi ve perakendeci nezdinde tüm yönleriyle araştırılması ve incelenmesi için müfettişlerden oluşan bir heyet görevlendirdi.
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