Diyanet İşleri Başkanlığı 265 sözleşmeli vaiz alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre vaiz alımı yapılacaktır. " denildi.

KPSSP124 puan türüne göre, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 265 vaiz istihdam edilecek. Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 28.03.2022- 11.04.2022 (saat 23:59) tarihleri arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.