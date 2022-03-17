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Haberler Ekonomi Onur Acar: Üretime devam

Onur Acar: Üretime devam

17.3.2022

Onur Acar: Üretime devam
BAŞARILI girişimleriyle İTOB OSB'ye büyük katkılar sağlayan İTOB OSB Başkanı Onur Acar, "2021'in 4. çeyreğinde de üretime hız kesmeden devam ettik. Geçen yılki cami, sosyal tesis, itfaiye ve ticaret merkezi yatırımlarının yanı sıra İTOB Organize Sanayi Bölgesi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi projesinin inşaatı bu yıl bitecek. Lisenin 2023'te eğitim hayatına başlamasıyla 'kalifiye ve eğitimli çalışan' ihtiyacına çözüm oluşturacak. 2021 Aralık ayında dış ticaret ülke rakamlarımızda genel artış elde edildi. İhracat yüzde 32.85 artış gösterdi. İthalat yüzde 23.61 oranında artarken, dış ticaret hacmi yüzde 27.64 olarak artmıştır" dedi. Acar, yatırımların süreceğini ekledi.
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