Parmak iziyle mesai takibi hak ihlali sayıldı

AYDIN'IN CHP'li Söke Belediyesi'nde parmak iziyle mesai takibinin kişisel verilerin korunması hakkının ihlali olduğunu düşünen memur R.Ş, yönetime dilekçe vererek, uygulamanın kaldırılmasını istedi. Uygulamanın sürmesi üzerine R.Ş, Aydın 1. İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme 2017 yılında, idari işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verdi. Belediyenin itirazı üzerine İzmir Bölge İdare Mahkemesi 2. İdare Dava Dairesi mahkemenin kararını bozdu. R.Ş. ise 2018'de Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme 10 Mart'taki toplantısında başvuruyu kabul etti ve parmak izi kayıt sistemiyle mesai takibinin hak ihlali olduğuna hükmetti. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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