Birden fazla yerden ücret alanlara beyanname takibi

Maliye yıl içinde birden fazla işyerinde çalışıp yüksek ücretler aldığı halde beyanname vermeyenleri takibe aldı. Birden fazla işverenden alınan ücret toplamı 53 bin lirayı aşan, tek işverenden brüt ücreti 650 bin lirayı geçenlerin 31 Mart'a kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor. Yıl içinde iş değiştirenler de 'birden fazla işverenden ücret geliri elde edenler' grubunda yer alıyor. İkinci işverenden aldığı ücreti, o yıl için belirlenen sınırı aşanlar beyanname vermemişse vergi borcu çıkartılıyor.

KİMLER KAPSAM ALANINDA

Gelir vergisi beyannamesi verme süresi Mart sonuna kadar devam edecek. Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden, yıl içinde iş değiştiren, aynı işverene ait şirketler arasında geçiş yapanlardan ücret geliri yıllık sınırı aşanların beyanname vermesi gerekiyor. Asgari ücret 1 Ocak itibariyle gelir vergisinden istisna edildiği için geçen yılın geliri değerlendirirken bu istisna dikkate alınmayacak. 2022 yılı ücret gelirinde ise vergi istisnasında birden fazla işyerinden ücret alanlar için istisna sadece en yüksek ücrete uygulanacak. Çalışan en yüksek ücreti hangi işverenden alıyorsa muafiyet sadece o işyerinde uygulanacak.

HAKEMLERİ DE KAPSAYACAK

Stopaja tabi olan ücret geliri 650 bin lirayı aşan sporcuların da beyanname doldurması gerekiyor. Birden sonraki işverenden aldıkları ücretler toplamı 53 bini aşan profesyonel spor yarışmaları ve basketbol, voleybol spor dallarının en üst ligindeki yarışmacıları yöneten hakemler de bu kapsamda bulunuyor.

ÖRNEKLERLE GELİR BEYANI

Diğer yandan birinci işverenden aldığı ücret 120 bin, ikinciden aldığı 80 bin lira olan kişi ikinci işverenden aldığı ücret 12 bin liralık prim kesintisi sonrası (68 bin lira) 2021 yılı için belirlenen 53 bin liralık sınırın üzerinde kaldığı için 200 bin lira ücret geliri üzerinden beyanname dolduracak. Örneğin, birinci işverenden 450 bin lira, ikinci işverenden ücret geliri 53 bin 500 lira olanın toplam kazancı 503 bin 500 lira olacak. Toplam tutar 2021 yılında 650 bin lira olan beşinci vergi diliminin altında kalsa da ikinci işverenden elde edilen ücret geliri ikinci vergi dilimini (2021 yılı için 53 bin lira) aştığı için beyanname verilmesi gerekiyor.

HAZAL ATEŞ