Dededen toruna el yapımı ayakkabı

İzmir Konak'a bağlı Hilal semtindeki Ali Enver Kundura, 65 yıldır aynı yerde dededen toruna kişiye özel el yapımı ayakkabı imalatıyla ülke çapında bir marka olmayı başardı. Babası Ali Enver Doğan'ın yanında 13 yaşından itibaren çalışarak işin ustası olan Hakkı Doğan, oğlu Murat Doğan'ı da kendisi gibi yetiştirerek meslek sahibi yaptı.

Günümüzde artık piyasada geleneksel el yapımı ayakkabı bulmanın çok zor olduğunu belirten Hakkı Doğan, "65 yıldır babamın açtığı dükkanda imalata devam ediyoruz. Oğlumla birlikte aynı dükkanda bir marka olmayı başardık. Müşteri memnuniyetimiz yüzde 100'e yakındır. Kişiye özel müşterilerimizin zevkine göre el yapımı ayakkabı ve terlik imalatına devam ediyoruz. Türkiye çapında bir marka olmayı da başardık. Hedefimiz ihracat yapmak" diye konuştu. Murat Doğan ise "Babamdan öğrendiğim çok şey var. Teknolojiye uygun şekilde, kişiye özel ayakkabı tasarımlarımızı geliştirmeye çalışıyorum. Dedemle ve babamla böyle bir markayı yarattıkları için gurur duyuyorum" dedi.

BABA MESLEĞİNE DEVAM

Baba mesleğini aynı mekanda sürdürdüklerini söyleyen Hakkı Doğan, "65 yaşındayım. Doğduğum yıl babam mesleğe başlamış. Ben 8 yaşında onun yanına girdim. Hem okula gidiyordum hem de çalışıyordum. 13 yaşındayken mesleğimi tamamen öğrenmiştim. 15 yaşında dükkanı tek başıma idare ediyordum. Ayakkabıcılığı çok sevdiğim için ortaokul 1. sınıftan sonra öğrenimimi sürdürmedim. Ali Enver markası bizim kendi patentli markamız. Bu markayla üretiyoruz. Oğlum bu işlerimizi geliştirip aynı zamanda toptancılık kısmını da üstleniyor. Onun işi büyüteceğine inanıyorum" diye konuştu.

KİŞİYE ÖZEL AYAKKABILAR

Kişiye özel erkek ayakkabısı imal ettiklerini anlatan Doğan, "Bazıları ayaklarında sorun olduğu için, bazıları ise zevkine uygun ayakkabı istiyor. Müşterimizin istediği ayakkabı modelini büyük bir itinayla yapıyoruz. Müşteri memnuniyetimiz yüzde 100'e yakın. Genellikle bu yüzden müşteri sıkıntısı çekmiyoruz. Çok fazla kazanç peşinde değiliz. Bu geleneksel bir meslek. El yapımı ayakkabılar artık piyasada fazla bulunamadığı için biz hala el yapımı olarak modern çağa uygun şekilde müşterilerimizin istediği model ve kalıplar üzerinde ayakkabı üretiyoruz" dedi. Talep ve satış konusunda sıkıntı çekmediklerini belirten Hakkı Doğan, "Benden sonra oğlum Murat bu mesleği sürdürecek. Sağlığımız elverdikçe el yapımı ayakkabıcılığı yaşatacağız" dedi.

TOLGA TEKİN