İzmir- Ankara hızlı tren hattına rekor kredi

İngiltere, Ankara-İzmir hızlı tren hattı için 2.3 milyar dolar tutarında altyapı ihracat finansman kredisi verecek. Kredi, altyapı alanında İngiltere'nin şu ana kadar verdiği en büyük kredi olacak. COP26 iklim zirvesine ev sahipliği yapan İngiltere'nin Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ihracat kredisi kurumu UKEF, 503 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattına 2.1 milyar Euro (2.3 milyar dolar) kredi sağlayacak.

AÇIKLAMAYI TREVELYAN YAPTI

İngiltere Ticaret Bakanı Anne Marie Trevelyan yaptığı açıklamada "Türkiye, İngiltere için hayati önem taşıyan bir ticaret ortağıdır. UKEF'in bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük sivil altyapı anlaşmasının da aynı derecede sürdürülebilir olması bir o kadar uygundur" ifadesini kullandı. Kredinin finansmanında Credit Suisse ve Standard Chartered Bank başta olmak üzere İngiltere'nin en önemli bankaları rol alacak.

NEBATİ: MEMNUNUZ

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de, anlaşmanın yeşil kredi yapısına sahip olacağını belirtti. Bakan Nebati yaptığı açıklamada, "İngiltere hükümeti ile uzun süredir devam eden güçlü ilişkilerimiz ve işbirliğimiz açısından oldukça memnunuz ve işbirliğimizi gelecekte daha da güçlendirmeyi umuyoruz" dedi.