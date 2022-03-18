Motorin ve benzin fiyatlarına yine indirim

AKARYAKITA üst üste gelen indirimlerle litre fiyatlarının 20 liranın altına inmesinin ardından, dünkü ucuzlamayla birlikte İzmir'de benzinin litre fiyatı 18.16 lira, motorinin litre fiyatı ise 18.78 lira oldu. Brent petrolde yaşanan düşüşün de etkisiyle indirim zincirine bir yenisi daha eklendi. Buna göre benzinin fiyatı ortalama 60 ile 65 kuruş, motorinin fiyatı ise 1 lira ile 1 lira 10 kuruş arasında düşüş yaşadı. 15 Mart'ta motorine 2 lira 38 kuruş, 16 Mart'ta benzine 1 lira 76 kuruş, motorine 93 kuruş indirim gelmişti. Dünkü üçüncü indirimlerden sonra, motorine gelen indirim 4 lirayı, benzine gelen indirim ise 2 lirayı geçti.

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