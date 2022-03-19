Enflasyon timlerinden fiyatlara yakın takip

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, gıdada KDV indirimi, tarımsal destekler başta olmak üzere alınan önlemlerin etiket fiyatlarına yansımasını yakın takibe aldı. Bakanlık bünyesinde oluşturulan yaklaşık 3 bin kişilik enflasyon timi, günde 2 bin adreste denetim yapıyor. Timler, toptan satış, üretim ve perakende satışta firmaların kendi aralarında zam yapıp yapmadığını, KDV indirimlerini denetliyor.

TEDBİRLER DEVREDE

ET, yumurta ve tavuk ürünlerinin fiyatı öncelikle incelenirken, üretimin ağırlıklı olduğu illerde denetim yoğunlaştırıldı. Enflasyon timleri, "gıda, ev aletleri, yapı malzemeleri, tekstil" başta olmak üzere 35 faaliyet alanında denetim yürütüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, piyasa dengesiyle uyuşmayan fiyatların yakından takip edildiğini, fırsatçılara karşı yasal zeminde sert önlemlerin alındığını ifade etti.

VATANDAS EN UCUZU NEREDE BILECEK

TÜKETİCİLERİN temel ürünleri ucuza almasını sağlayacak "Birlikten Berekete" projesi de yakında yaşama geçiriliyor. Vatandaşlar, bu uygulamayla satış noktalarını, ürün kategorilerini filtreleyerek kolay arama yapabilecek. Uygulamada, aranan ürünün en ucuz ve en yakın nerede olduğuna yönelik bir harita olacak. Bakan Nebati, "Amacımız tüketicilerin makul fiyatlı ürünlere kolaylıkla erişimini sağlamak" dedi.

■ HAZAL ATEŞ