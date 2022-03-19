“Rusya’dan ayrılan şirketler İzmir’e gelsin”

MHP 25. Dönem İzmir Milletvekili Murat Koç, Rusya'dan ayrılan şirketlerin İzmir'e gelmesi için çağrıda bulundu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le birlikte kentteki tüm STK'lara da seslenen Koç, "Rusya'dan ayrılan ve Türkiye ile görüşme gerçekleştiren firmaların İzmir'e getirilmesini sağlayalım. Bu firmaların İzmir'e gelmesi için hem kenti yönetenler hem de iş insanları olarak bizler elimizi taşın altına koyalım. İzmir'i kalkındıracak, gençlerimizi işsizlikten kurtaracak, istihdam yaratacak, katma değer üretecek bu fırsatı kaçırmayalım" dedi.

PEŞ PEŞE AÇIKLADILAR

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD'li şirketlerin bu ülkedeki faaliyetlerini sonlandırdığına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Ford, Boeing, General Motors, Exxon- Mobil, FedEx, Ford, Nike, Adidas, McDonald's, KFC, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, American Express, Apple, Levi's ve Walt Disney gibi çok sayıda ABD merkezli uluslararası şirketin Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından Goldman Sachs da Rusya'dan çıkacağını duyuran ilk ABD bankası olmuştu. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'nin Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firmaya Türkiye'yi adres gösterdiğine yönelik haberlerin ardından, bu ülkeden Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşeceği açıklandı. Amerikan Şirketler Derneği Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Turnaoğlu, yaptığı açıklamada, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant'ın bu hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

"BU FIRSATI KAÇIRMAYALIM"

İZMİR'İN iklimi, toprağı ve coğrafi konumuyla geçmişten bugüne önemli bir üretim ve ticaret kenti olduğunu vurgulayan Ege Ulaşım AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Koç, "İyi eğitimli genç nüfusa sahip bir şehrimiz var. İki tane ihracat limanımız ile pazarlara ulaşımımız kolay. Bu kadar avantaja sahipken İzmir'i kalkındıracak, gençlerimizi işsizlikten kurtaracak, istihdam yaratacak, katma değer üretecek bu fırsatı kaçırmayalım" ifadelerini kullandı.