SED ödemeleri hesaplara yattı

DEVLETİN, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının evde desteklenmesi amacıyla her ay düzenli olarak verdiği Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri hesaplara yatırıldı. Mart ayında 236 milyon TL tutarındaki SED ödemelerinden 145 bin çocuğun yararlandığını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, her bir çocuk için ortalama bin 649 TL ödendiği bilgisini verdi. Toplumun dezavantajlı kesimlerindeki çocukların okul ve diğer masraflarını karşılayabilmeleri için ihtiyaç sahibi ailelere SED sağlandığını kaydeden Bakan Yanık, ekonomik koşullar nedeniyle aile bütünlüğünün bozulmasını engellemeyi hedeflediklerini dile getirdi.

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