1915 Çanakkale, Ege turizmine köprü kuracak

EGELİ turizmciler, geçtiğimiz günaçılan 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde Balkan ülkelerinden gelen turist sayısında artış bekliyor. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, turizmin gelişmesinde ulaşımın çok önemli olduğunu, Osmangazi Köprüsü ve İzmir-İstanbul Otoyolu'nun açılmasıyla İzmir ve çevresinin ağırladığı turist sayısının arttığını söyledi.

KUZEY AKSI KEŞFEDİLİR

İşler, yeni köprü sayesinde başta İstanbul'un Avrupa yakası ve Trakya illeri olmak üzere Balkan ve Orta Avrupa ülkelerinden ulaşım imkanlarının daha kolay hale geldiğine dikkati çekerek, "Kuzey Ege aksı, yabancı turist açısından istediğimiz rakamlara ulaşamadığımız bir yerdi. Bunun en büyük nedenlerinden biri diğer destinasyonlara ulaşımın zor olmasıydı. O bölgede Kaz Dağları, Assos, Truva, Bergama, Foça ve İzmir gibi çok önemli noktalarımız var. Yerli ve yabancı turistler, 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde Türk turizminde gizli kalmış hazineleri keşfedilebilecek" diye konuştu.