Fahiş fiyat uygulayan 896 firmaya ceza

Ticaret Bakanlığı'nın Kovid-19 sürecinde piyasa aksaklıklarına sebep olan haksız ve rekabeti bozucu faaliyetlerin önlenmesine yönelik olarak hayata geçirdiği Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, Bakanlığa gelen fahiş fiyat artışlarına yönelik şikayetler üzerine geçen yıl başta büyükşehirler olmak üzere, ticaret il müdürlükleri koordinasyonunda marketler, pazar yerleri ve toptancılarda temel gıda ve tüketim ürünlerine yönelik 81 ilde denetimler yapıldı. Denetimlerde, arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edilerek, denetlenen firmalardan savunma alınarak ürünlerin alış ve satış faturaları gibi gerekli bilgi ve belgeler talep edildi. Firmaların savunmaları ve temin edilen bilgiler değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sunuldu.

CEZA SINIRI DEĞİŞTİRİLDİ

Toplam 13 üyeden oluşan Kurul tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmalara ceza uygulandı. Stokçulukla mücadelede cezaların etkinliğinin artırılması ve caydırıcılığın sağlanmasını temin etmek üzere yapılan kanun değişikliğiyle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirlendi. Buna göre, 50 bin lira olan alt sınır 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınır 2 milyon liraya çıkarıldı.

ARALIKSIZ DENETİMLER

Kurul göreve başladığı günden bugüne toplamda 17 toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda, başta bakliyat ve sebze meyve gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra cerrahi maske ve dezenfektan ile koruyucu sağlık ürünleri gibi birçok ürün kategorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 896 firmaya toplamda 25 milyon 448 bin 428 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Sıfır kilometre araç fiyatlarının düşürülmesini amaçlayan Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında Bakanlığa ulaşan şikayetler üzerine denetim başlatıldı. Denetim sonuçlarının Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda görüşülmesi sonucunda ise bir otomotiv bayisine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verilmişti.