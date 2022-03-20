Önal: Tarihteki en büyük destekleme

ÖR-KOOP Başkanı Ünal Önal, süte yapılan fiyat artışının tarihte yapılan en büyük destekleme olduğunu söyledi. Bölgenin en büyük kooperatiflerinden biri olan Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖR-KOOP) Başkanı Ünal Önal destekleme müjdesini değerlendirdi. Süte tarihte yapılan en büyük desteklemenin gerçekleştirildiğini ifade eden Önal, "Tarım ve Orman Bakanlığı, çiğ sütte litre başına 20 kuruş olan destekleme ödemesinin 1 Mart itibarıyla 1 liraya yükselti. Ulusal Süt Konseyi de süt fiyatlarını 4 lira 70 kuruştan 5 lira 70 kuruşa çıkardı. Bu da olumu bir gelişme. Tarihte ilk defa süte bu kadar büyük bir destek veriliyor" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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