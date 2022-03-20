‘Sıfır Atık’ projesiyle ekonomiye 30 milyar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi, 21 ülkenin üye olduğu Akdeniz Parlamenterler Asamblesi'nde birçok proje arasında birincilik ödülüne layık görülürken, başarının şifreleri rakamlarla gün yüzüne çıktı.

DUBAİ'DE BÜYÜK ONUR

2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı, yüzde 22.4'e yükseldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin 9-10 Mart tarihlerinde Dubai'de düzenlenen 16'ncı Genel Kurul'da birincilik ödülüne layık görüldüğünü bildirdi. Kurum, "2030 yılına geldiğimizde yüzde 35 geri kazanım oranı hedefiyle Sıfır Atık Projesini yürütüyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük kadın çevre hareketi projesidir bu. Denizlerimizi korumak da Sıfır Atık Projesi içerisinde, kaynaklarımızı daha verimli kullanmak da, millet bahçelerimizde yeşil alanlarının artırılması da" dedi.

Proje boyunca 16.5 milyon tonu kağıt karton, 4.1 milyon tonu plastik, 1.7 milyon tonu cam, 0.4 milyon tonu metal, 1.5 milyon tonu organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere 24.2 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı. Toplanan atıklardan 30 milyar lira ekonomik kazanç sağlandı. ■ BARIŞ ŞİMŞEK