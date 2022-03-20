‘Yabancı yatırımcı için Türkiye fırsatlar ülkesi’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜGİK İş Zirvesi Programı'nda Türkiye'nin büyüyen ekonomisiyle ve yatırım fırsatlarıyla tüm dünyanın ilgi odağı olduğunu dile getirdi. Nebati konuşmasında şu noktalara dikkat çekti: "Londra'dan geldik, öncesinde MİPİM'deydik. Türkiye ilgide birinci sırada, fuarın gözde ülkelerinden biriydi. Gittiğimiz her yerde ulusal çıkarlarımız doğrultusunda mesajlar veriyor, yatırım için tüm engellerin kaldırılmasında ön ayak oluyoruz."

DÜNYA BİZE ŞAŞIRIYOR

"Yabancı yatırımcılar Türkiye'yi kazançlı ülke olarak görmeye devam ediyor ve sık sık ziyaret ediyor. Genç istihdamı artırmaya yönelik adımlar atıyoruz. Kalfalık döneminde öğrencilerin ücretlerini yükselttik. Genç girişimcilerimize gelir vergisinden istisna tanıyoruz.

İHRACATTA HEDEFİ AŞARIZ

21. Yüzyıl bizim yüzyılımız olacak. İleride çocuklarımız '21. Yüzyıl Türkiye'nin dendiğinde inanmayanlar vardı onlar bile kazandı' diyecekler. Bu ülkeye güvenin. Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor 2 yıldır. Dünya karşılaştığı olayın nasıl çözüleceğine ilişkin hesap yapamazken, bizler aldığımız kararla Türkiye'yi dünyadan pozitif ayrıştırdık. Tüm dünya küçülürken, bizler Çin'den sonra en yüksek büyümeye sahip ülke olduk." "250 milyar dolar ihracat hedefini aşacağız. Zorlukların üstesinden geleceğiz. Petrol fiyatları yükseldi, enflasyonu olumsuz etkiliyor, farkındayız... Bunları gizlemiyoruz. Ama mücadelemizden geri adım atmıyoruz. Enflasyonla da mücadele ediyoruz. İş üreterek yolumuza devam ediyoruz. 3. ayın sonundayız, öncü göstergelerimiz çok iyi. PMI çok iyi, elektrik tüketimi gayet iyi. G20 ülkeleri içinde, OECD ülkeleri içinde başarı üstüne başarı elde ediyoruz. Antalya turizmin merkezi. 24.5 milyar dolar üzerinde turizm geliri elde ettik. Pandemi öncesine dönüyoruz."

ÜLKEMİZE GELİN DEMEYE GİDİYORUZ

LONDRA'DA önemli bir toplantıya katıldığını hatırlatan Nebati, "Çok çok verimli geçti. Biz yurtdışına alnımız açık bir şekilde gidiyoruz. Yurtdışına ülkemizi şikayet etmek için değil, 'bu ülkede yatırım yapmayın' demek için değil, bu ülkeye yatırım yapmaya gelin, bu ülkede can, mal, ırz ve inanç güvenliği sağlandığı için gelin. Bu ülkede kambiyo rejimine inanarak gelin. Bu ülkeye temel insan haklarına öncelik veren adalete vurgu yapan, özgürlüklerden asla taviz vermeyen bir ülke olarak gelin diye gidiyoruz.

KURUN ETKISI OLUMLU YANSIDI

"TÜRKİYE ve dünyaya özgün olarak sunduğumuz KKM ile kur ataklarına karşı tedirginlikleri gideriyoruz. Yanı başınızda savaş olacak, kur öngörülmez olurdu; Fed açıklama yapacak, kur öngörülemez olurdu. Son zamanlarda yaşadıklarımıza rağmen kurun stabil olduğunu görüyoruz. Ekonominin geneline yayılan olumlu etkisini görüyoruz. Milli para birimimize lütfen güvenin. Risklerin bertaraf edildiği, iyileştirildiği ve geleceğe güvenle bakan Türkiye'de olduğumuzu unutmayınız." "Artık çeyrek hesap hizmeti enflasyon adımlarıyla eşgüdümlü çalışıyor. Gıda komitesi, finansal istikrar komitesiyle bu adımları atmaya devam ediyoruz. Enflasyona karşı temel gıda ürünlerinde KDV'yi düşürdük, elektrik KDV'sini 18'den 8'e düşürdük. Kademeleri geçişleri sağlamaya çalıştık, yönetiyoruz. Adımları sıkı bir şekilde atmaya devam ediyoruz."