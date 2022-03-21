535 bin vatandaşın evde bakım ödemeleri yatırıldı

Devlet, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin, ailelerinin yanında desteklenmelerini hedefliyor. Bakıma ihtiyaç duyan engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlara maddi destek veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için her ay düzenli olarak ödenen ve bu ay toplam 1 milyar 260 milyon lira Evde Bakım Yardımı'nın hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bakan Yanık, engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşa 2 bin 354 lira Evde Bakım Yardımı verildiğini ve toplam 1 milyar 260 milyon liralık yardımın hesaplara yattığını dile getirdi.