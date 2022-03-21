Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama sayfası...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), merakla beklenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Adaylar sonuçların nereden öğrenileceğini araştırıyor. İşte sözleşmeli personel alım sonuçları sorgulama sayfası...
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4-10 Mart'ta tercihleri alınan "KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri" tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.