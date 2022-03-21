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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama sayfası...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Tercihte bulunan adaylar sonuçların ne zaman ve nereden açıklandığını araştırıyor. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...