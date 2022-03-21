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Haberler Ekonomi Bağımsız Denetçi Adayı Belirleme Sınavı ilan

Bağımsız Denetçi Adayı Belirleme Sınavı ilan

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu sınav için ilan verdi. Son başvuru tarihi 11 Nisan 2022 olarak açıklandı.

21.03.2022, 09:30

Bağımsız Denetçi Adayı Belirleme Sınavı ilan
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan, "26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunacaklarda aranılan denetçilik sınavında başarılı olma şartı kapsamında, anılan Yönetmeliğin 16 ncı maddesi uyarınca denetimle ilgili alanlardaki teorik ve uygulamaya ilişkin bilgileri ölçmek üzere gerçekleştirilecek sınav, 11 Haziran 2022 tarihinde, Ankara, İstanbul ve İzmir'de yapılacaktır. Bu sınavda başarılı olanlar, mevzuattaki diğer şartları da taşımaları durumunda bağımsız denetçi olarak yetkilendirilme talebinde bulunabilecektir." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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