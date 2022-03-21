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Haberler Ekonomi Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 20 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 3 nisan 2022 olarak açıklandı.

21.03.2022, 09:36

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Beykent Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi Spor Bilimleri Fakültesi, Mühendislik - Mimarlık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu bünyesine çeşitli alanlarda; 13 Öğretim Üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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