“Çanakkale Köprüsü ihracata hız katacak”

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda birbirine bağlayan ve önceki gün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün mesafeleri kısaltarak Türkiye'nin ihracatına hız katacağını söyleyen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkan Yardımcısı ve Yeni Dönem Başkan Adayı Aydın Soyyiğit, Anadolu'dan Avrupa'ya taşınan ticari ürünlerde İstanbul'daki köprülerin dışında başka geçiş alternatifi olmayan Marmara'nın yükünü hafifletecek olan köprünün, hem lojistik hem de ticari hareketlilik bakımından büyük avantajlar sunacağını kaydetti.