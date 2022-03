‘Her alanda, her sektörde yatırım fırsatı sunuyoruz’

Fransa'nın Cannes şehrindeki MIPIM Fuarı'na katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yerli ve yabancı yatırımcılarla kahvaltıda buluştu. Türkiye'deki yatırım potansiyel ve fırsatlarını anlatan Kurum, yabancı yatırımcılarla ilişkilerin daha iyi yönetilebilmesi için ülkelerdeki Türk büyükelçilikleri bünyesinde Çevre Şehircilik müşavirlikleri kuracaklarını açıkladı.

İSTANBUL ÇADIRI KURULDU

Dünya gayrimenkul sektörünü 31. kez bir araya getiren Uluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM, 15-18 Mart tarihlerinde Cannes'da düzenlendi. 100 farklı ülkeden 600 şehir ve yerel yönetiminden toplam 500 milyar dolarlık varlığı yöneten binlerce gayrimenkul profesyoneli fuarda ağırlandı. Türkiye ise bu yıl fuara yenilenen İstanbul Çadırı ile katıldı. Geçmiş yıllara göre daha görünür bir noktada konumlanan ve maketler yerine dijital tanıtımların yer aldığı İstanbul Çadırı, Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği öncülüğünde kuruldu.

TÜRKİYE SÜREKLİ BÜYÜYOR

Bakan Kurum, İstanbul Çadırı'nın açılışında yatırımcılarla kahvaltıda buluştu. "Ülkemizin jeopolitik durumu ve bölgemizde yaşananlar sebebiyle güven ve istikrarı her şeyden önde tuttuk" diyen Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz 20 yıldır istikrar abidesi olmuştur. Gerek G20'de gerek OECD içerisinde her zaman ilk 3'lerde ve ilk 5'lerde yer almıştır. Sadece gayrimenkul sektöründe değil her alanda Türkiye büyüyor. Her zaman yatırımcıyı koruma ve haklarını gözetmeyi öncelikli gördük. Emlak Konut'un halka arzında hisselerinin yüzde 80'ini yabancı yatırımcı almıştır. Her toplantıda da memnuniyetlerini dile getirmişlerdir" ifadelerini kullandı.

İNŞAATTA DÜNYA İKİNCİSİYİZ

İnşaat sektöründe Türkiye'nin dünyada Çin'den sonra ikinci sırada bulunduğunun altını çizen Kurum, "106 bini aşkın müteahhidimizle gerek yurtiçinde gerek yurtdışında gayrimenkul alanında birçok proje yaptık. 1972'den 2021'e kadar 128 ülkede Türk müteahhitleri görev üstlenmiş, yaptıkları projelerin sayısı 11 bine yaklaşmıştır ve bunların toplam bedeli 455 milyar dolar seviyesindedir. Yine geçtiğimiz yıla baktığımızda Türk müteahhitlerimiz 67 ülkede 384 projeyle 29.3 milyar dolarlık yatırımı yapmıştır. Yabancı yatırımcının ülkemize yüksek derecede ilgisi sürüyor. Biz de yatırımcıyı korumak, doğru yönlendirmek adına kalıcı düzenlemelerle süreci yürütüyoruz. Sadece konut ve ticarette değil, eğitimde, kültür sanatta, sanayide, turizmde, tüm alanlarda tüm sektörlerde bu fırsatlar var. Ülkemiz, şehirlerimiz yabancı yatırımcılar açısından yüksek potansiyel içeriyor. Biz de sürekli bu fırsatları değerlendirecek projeler üretiyoruz" dedi.