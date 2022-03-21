İnşaatçılardan maliyetlerin düşmesi için tedbir çağrısı

İZTO'DA düzenlenen 'İnşaat Sektörünün Sorunları ve Çözüm Önerileri Toplantısı', İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Yönetim Kurulu Üyesi ve Müheahhitler Federasyonu Başkanı İsmail Kahraman, İzmir Müteahhitler Federasyonu Başkanı Ziya Dağlıer, 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu Meslek Komitesi Başkanı Barış Öncü, Komite Başkan Yardımcısı Ali Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Mustafa Tanyeri ve İzmir Müteahhitler Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı yaklaşık 30 sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda İzmir'deki inşaat sektörünün beklentileri ve maliyetlerin azalmasına ilişkin çözüm önerileri paylaşıldı. Özgener, "İnşaat sektörü 250 alt sektörü desteklemekte, bu nedenle ülkemizin en önemli sektörlerinin başında geliyor. Artan maliyetlerin azalması için çalışmaların hızlanması ve alınması gereken tedbirlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.