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Haberler Ekonomi İzmir Ekonomi Üniversitesi 6 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi 6 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi, yayımladığı ilanla 6 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.

21.03.2022, 09:17

İzmir Ekonomi Üniversitesi 6 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin" ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacaktır." dendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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