Kemeraltı turizmin merkezi olur

İzmir tarihinin en önemli ticari, kültürel ve sosyal alanların başında gelen Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın görkemli günlerine geri dönmesi için çaba gösteren TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, Haftabaşı Sohbetleri'ne konuk oldu. İneler çalışmalarını Yeni Asır'a anlattı.

- Kemeraltı Çarşısı'nın, tarihsel, ekonomik ve sosyal yönleri açısından öneminden bahseder misiniz?

Tarihi Kemeraltı Çarşısı, İzmir'in Körfez'den sonraki en büyük ikinci projesi. Kemeraltı bir karşılaşma mekanı olması açısından arka sıradakilerin sahneye çıktığı, bizzat oraya gelip kültürel faaliyetlerde bulunduğu, alışveriş yaptığı, içinde konakladığı, nitelikli zaman geçirdiği ve bunu 2 bin 500 yıldır yaptığı bir bölge. Kendine has özelliği ise bu yapısıyla İzmir'in tarihine ve ticari hayatına yön vermesidir. Burada eski limandan da bahsetmek gerekir. Kemeraltı Çarşısı'nın bugün üzerinde durduğu eski liman, doldurulmadan önce de, İpek Yolu'nun son noktası ve Doğu Akdeniz Havzası'nın en önemli limanı olması nedeniyle ticaretin kesişim noktalarından biriydi. Yüzyıllarca süren ticaret bölgeye hamam, cami, sebil, havra, han, kilise gibi çok değerli mimari miraslar bıraktı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı da başta İzmir olmak üzere Türkiye ve Akdeniz'in önemli tarihi alanlarından biridir. Bugün çarşıda 10 bine yakın esnaf var.

KÜLTÜR VE TURİZMDE ÖNEMLİ

- Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın şu anki durumunu anlatabilir misiniz?

1950'lerdeki göç, 1980'lerde nitelikli iş kollarının başka alanlara taşınması ve 90'larda ayakkabıcıların gitmesiyle çarşıdaki çöküntü 2000'li yılların başına kadar ilerledi. 2000'lerin başında Ahmet Piriştina döneminde alanda yaşayanları yerinde koruma gayesiyle başlayan projeler, Aziz Kocaoğlu döneminde başta Kadifekale'de yapılan kamulaştırmalarla beraber alanın neye dönüşebileceği ve potansiyelinin ne olduğunu ortaya çıkmaya başlıyor. Kemeraltı'nı iyileştirme projeleri bugün de devam ediyor. Tarihi çarşı, kültür ve turizmin merkezi olabilecek potansiyele sahip. TARKEM'in de bunun dinamosu olduğu bir süreçte Kemeraltı'nın önü aydınlık.





- Kemeraltı Çarşısı'nın sorunları neler?

En temel sorunumuz altyapı ve aydınlatma. Bunların çözümü için bu yıl altyapı çalışmalarına başlanacak. Bu uzun süreli ve zor bir proje. Uzun süredir bekleyen bir altyapının hemen yapılması mümkün değil. 3-4 yıl içinde büyük bir yol alınıp, çözülebilirse, ondan sonraki süreçte Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın önü çok açık olacak. İkinci sorun ise burada ziyaretçi çeşitliliğinin sağlanamaması. Daha önce tüm ekonomik sınıflardan insanların ziyaret ettiği bir bölge iken bugün orta ve düşük gelir seviyesine hitap eden ürünler ve etkinlikler öne çıktı. Kemeraltı'ndan çıkıp, tüm Türkiye'ye yayılan markaların oluşacağı bir ortam çarşıda ziyaretçi çeşitliliğini sağlayacaktır.

UNESCO EN ÖNEMLİ PROJEDİR

- Kemeraltı'nı eski günlerine taşıyacak projeler nelerdir?

TARKEM olarak Havralar, Kestelli ve Basmane'de nitelikli projeler gerçekleştiriyoruz. Basmane'deki Mavi Kortejo gençlik hosteli olacak. Çok yakın bir süreçte İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tevfik Paşa Otel'ini hayata geçireceğiz. Ayyıldızlı Konak da bir kültür merkezi olacak. Havralar Bölgesi'nde, Valiliği'nin desteğiyle Akın Pasajı'nda Osmanlı-Türk mutfağını içeren bir restoranı hayata geçireceğiz. Kestelli'de ise Konak Belediyesi'nin mülkiyetindeki Tarihi İstiklal Okulu'nu İzmir Kalkınma Ajansı ve belediyenin destekleriyle, Kentimiz İzmir Derneği ile birlikte 'Yenilikçi Öğrenme Merkezi' yaptık. Damlacık'ta 11 tarihi yapının restorasyonu ve 7 dönümlük çevre düzenlenmesinin yapım ihalesine İzmir Valiliği tarafından Nisan'da çıkılacak. Kemeraltı Çarşısı, 'Tarihi Liman Kent İzmir' adıyla UNESCO Geçici Dünya Mirası listesinde. UNESCO, alanın en büyük projesidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca alan yönetim planını hazırlama görevi TARKEM'e verildiği için kentin tüm birimleriyle bunun

çalışmasını yürütüyoruz.

MERT ALPDÜNDAR