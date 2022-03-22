2,5 ayda 22 bin ilave istihdam

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, gençlerin işe alınmasına imkan veren destek paketi ile yıl başından bu yana 13 bin işletmenin 22 bin ilave personel istihdam etmesine katkı sağladıklarını bildirdi. Kurt, "13 bin işletmemize, destek tutarının yarısından oluşan birinci taksit kapsamında toplam 1 milyar 120 milyon lira ödeme yaptık" dedi.

Kovid-19 salgınından etkilenen mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve istihdam seviyelerini korumaları için KOSGEB tarafından 2021'de Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nın başlatıldığını anımsatan Kurt, imalat sektörü ve bunun tamamlayıcısı olan bilgisayar programlama ile bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki 12 bin 289 mikro ve küçük işletmeye geçen yıl 367,6 milyon lira destek ödemesi yapıldığını söyledi. Kurt, program başvurularının 31 Mart'a kadar açık olacağını belirtti.