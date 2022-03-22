Çeşme Projesi’ne tam destek geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ege Turizm Merkezi - Çeşme Projesi Bilgilendirme Toplantısı'nda projenin geldiği aşamayı kamuoyuyla paylaştı. Projeye İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, destek verdiklerini ifade etti. İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleşen toplantıya, Bakan Ersoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener katıldı.

Projenin son aşaması hakkında sunum yapan Bakan Ersoy, her aşamada şeffaf olduklarını belirtirken, projenin nihai aşamada olmadığını, tamamlanması gereken ÇED raporları olduğunun altını çizdi. Bakan Ersoy, gelen talepler hakkında çalışmaların da sürdüğünü ifade ederek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Genel Sekreter Yardımcısını görevlendirdi ve dönüş İZSU'dan geldi. Biz de gelen talep doğrultusunda havzayı genişlettik ve gerekli düzenlemeleri yaptık. Çeşme Belediye Başkanı'ndan sanayi sitesi talebi geldi ben de gittiğim zaman bu eksikliği gördüm. Proje alanı dışında yapılmış oteller içinde lojman talebi oldu. Belediye başkanımızla onu da gerçekleştirdik. Çeşme Kaymakamımızdan da kamu personeli için lojman talebi geldi ve biz de buna uygun planlamalar yaptık" ifadelerini kullandı. Günde 41 bin metreküp tatlı su kullanımı ihtiyacı olacağını belirten Bakan Ersoy, "Çeşme de yapılan arıtmadaki suyu alarak, biz de büyük bir arıtma tesisiyle su ihtiyacımızı karşılayacağız. Deniz suyundan su elde edebilmek için derin deşarj yönetimi kullanacağız" diye konuştu.

YATAK SAYISI 55 BİNE DÜŞTÜ

Proje kapsamında ilk olarak 100 bin yataklı olarak planlanan alanın yapılan düzenlemeler ile 55 bin yatak seviyesine kadar indiğini belirten Ersoy, "Projeye başlarken 100 bin yatak diye başlamıştık ancak koruma talepleri gelince bu proje maksimum 55 bin yatak seviyesine geldi" dedi. Ersoy, "Bizim hedefimiz Ege'nin turizmdeki payını yüzde 20'ye çıkarmak. Buradaki hedefimiz sezonu 12 aya yaymak. Bu sürdürülebilir turizm açısından önemli" diye konuştu. Projede silueti olabildiğince koruduklarını dile getiren Ersoy şunları söyledi: "RES planladık ancak sörf okullarının olduğu noktada küçük Alaçatı Çadırları var. Sadece onlara izin verdik ve yapılaşmaya izin vermedik. Mersin Koyu'nun olduğu noktada trafiğe açık yollar yaptık ve oradaki otellerin yüzde 95'i denize sıfır değil. Burada sadece kamuya ait toplu taşıma araçları ve elektrikli araçlarla gidilecek. Burada toplu taşıma araçları kamu araçlarının da elektrikli olma zorunluluğu var. Toplam yoğunlukla ilgili az yoğunluk prensibi ile hareket edildi. Turizm konaklamalarının olduğu yerlerde maksimum yoğunluk yüzde 30. Yoğunluk dışında özellikle betonlaşmanın az olmasını da çalıştık. Aynı anda üç büyük alanın yer alabileceği 160 kortluk tenis alanları yapacağız."

SOYER VE ORAN'DAN TEŞEKKÜR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, süreçte Bakanlığın yanında olduklarını söylerken, "Bugüne kadar ki şeffaf ve son derece özenli sürdürülen süreç ile ilgili teşekkür ederim Bakanımıza. Biz projeye başından beri çok olumlu yaklaştık. Türkiye'de hiç bu kadar büyük bir turizm planlaması yapılmadı. Bölgede de çok iddialı projelerden biri. Bizim nitelikli koruma alanlarını sürdürülebilir koruma alanlarına dönüştürülmesi ile ilgili endişelerimiz var. Ancak yaptığımız görüşmelerde alanın taranması ile ilgili süreç devam ediyormuş. Doğal koruma alanlarının dönüşümü için ÇED raporu çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Bizim sorularımız eleştirilerimiz olabiliyor ancak bakanlık bunlara yanıt veriyor" diye konuştu. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise, "Biz Çeşme Belediyesi olarak sezonu 12 aya yayacak ve Çeşme turizmine katkıda bulunacak her projenin arkasında olacağız. Bazı çekincelerimiz vardı. Bir tanesi beton yoğunlaşmasıydı, diğeri de vatandaşlarımızın mallarının üzerindeki acele kamulaştırma kararlarıydı. Büyükşehir ile masadayız ve süreç şeffaf bir şekilde işliyor" diye konuştu.

EN DOGA DOSTU PROJELERDEN BIRI

PROJENİN en koruyucu ve doğa dostu projelerden olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Biz güvenli turizm sertifikalarını yeşil turizm sertifikalarına dönüştürüyoruz. Bu bölgede sürdürülebilirlik belgesi almış ilk proje olacak. Tüm yatırımcılara da sürdürülebilir turizm sertifikası alma zorunluluğu getirilecek. Burada 200'den fazla otel var. Tek bir yatırımcıya ihale söz konusu değil. Her otel için ihale açılacak. Dünya genelinde de katılmak isteyenler katılabilecek. Her parselimiz için açık ihale yapılacak. Bizim öngörümüz ÇED raporları tamamlanırsa 2-3 ay içinde planlama sürecine gelir ve askı aşamasına geçeriz diye düşünüyoruz. Bizim öngörümüz, 2025'te işletmelerin açılacağı yönünde. Dünya ile kıyaslandığında Türkiye'de bakanlık tarafından en ince ayrıntıları ile en yoğun bir biçimde bilimsel raporlamaları ile, en koruyucu en doğa dostu projelerden biri. Biz bunun uluslararası kuruluşlar tarafından da onaylanmasını şart koşuyoruz" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR