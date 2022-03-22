Harvard ve Tokyo’dan Türkiye’ye beyin göçü

HARVARD'DAN Tokyo'ya kadar dünyanın prestijli üniversitelerinden 47'si Türk, 63 bilim insanı daha araştırmalarını Türkiye'de sürdürmeye karar verdi. TÜBİTAK Ufuk Avrupa Toplantısı'na çevirim içi katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programı değerlendirme sürecinin tamamlandığını belirterek, "ABD, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, İsveç, Japonya, Rusya'dan 27 kıdemli araştırmacı, ülkemizdeki 20 farklı üniversite ve araştırma merkezine katılacak. Yine 12 ülkeden 36 uluslararası genç araştırmacı ülkemizdeki 21 farklı üniversite ve araştırma merkezinde görev yapacak" diye konuştu.

DİĞER