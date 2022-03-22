Konuta gelecek yeni KDV modeli fiyatları düşürecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda KDV ile ilgili sadeleştirme çalışması kapsamında getirilmesi planlanan konutta KVD indirimi ev almak isteyenlere avantaj sunacak. Konu ile ilgili çalışmalar tamamlandı ve hem tüketiciyi hem sektörü rahatlatacak yeni model Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Konuta getirilmesi düşünülen yeni KDV modeli ile eskiden 150 metrakareyi aşan büyüklükte uygulanan yüzde 18 KDV oranı, 150 metrekareye kadar konutlarda yüzde 8'e düşecek. Sadece 150 metrekareyi aşılan kısımdan yüzde 18 KDV alınacak. Bu tapu harçlarına da indirim olarak yansıyacak. Bugün itibariyle 1 milyon liralık evde alıcı 20 bin lira, satıcı da 20 bin lira tapu harcı ödüyor. Artık konut alındığında ikili KDV uygulanmasının devreye girmesi bekleniyor. Yeni modelle, örneğin 170 metrekare olan bir konuta, ikili KDV sistemi uygulanacak. 150 metrekareye kadar yüzde 8, üzerindeki 20 metrekare için yüzde 18 KDV söz konusu olacak.

UYGULAMAYA ÖRNEK

151 metrekare ve 1 milyon lira olan bir konutta eskiden yüzde 18 KDV'den 180 bin lira ödeniyorken, şimdi rakam 150 metrekareye kadar yüzde 8'den hesaplanacak ve KDV 80 bin liraya düşecek. Böylelikle 1 milyon liralık konutta kazanç 100 bin lira olacak. Örneğin şimdi 500 bin liralık 150 metrekarelik daire yüzde 8'den 40 bin lira KDV ödenirken, 151 metrekare olan konutta tüm toplam için yüzde 18 KDV ödeniyor ve bu hesaba göre barajı geçtiği için toplamda 90 bin lira KDV ödeniyor. Ancak yeni uygulamaya göre 150 metrekarelik kısım için 39 bin 732 lira ve 150 metrekareyi geçen 1 metre kare için de 595,98 lira olmak üzere toplamda 40 bin 948 lira ödenecek. Yenin sisteme göre 500 bin liralık ve 151 metrekarelik bir konutta 49 bin 647 liralık kazanç söz konusu.