Mersinli Lisesi’nden yılda 3 milyon lira ciro

İZMİR'DE Mersinli Anadolu ve Teknik Anadolu Lisesi önemli bir başarıya imza attı. Okuldaki öğretmenler ve öğrencilerle birlikte yaptıkları işlerden önemli bir gelir kazanan okul, 2021 yılı içerisinde 3 milyon 50 bin lira ciro elde etti. Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Özer Toykar, " Şu anda da 850 bin lira sözleşmemiz var. Yıl sonuna kadar geçen seneki ciro hedefini yüksek ihtimal geçeceğiz" dedi.

Lisede öğretmenlerin gözetiminde üretim yapan öğrenciler ülke ekonomisine de önemli katkı sağladı. Okum Müdürü Toykar, "Şimdi elektrik alanında da çalışma başlattık. Elde edilen cirodan öğretmen ve öğrenciler gelir elde ediyor. Yaklaşık 170 bin lira kar payı dağıttık" dedi. ■ MERT ALPDÜNDAR