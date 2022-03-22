Rusya’daki AVM’leri artık Türk markaları dolduracak

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Rusya İş Konseyi Başkanı ve Genteş şirketler grubunun patronu İzzet Ekmekçibaşı, savaş sonrası Rusya pazarından çekilen ABD ve Avrupa Birliği merkezli markaların yerine Türk markalarının ülkede yerleşik hale gelebilmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı. Önümüzdeki hafta DEİK liderliğinde Rus ve Türk AVM derneklerini Türkiye'de bir araya getireceklerini anlatan Ekmekçibaşı, "Rusya'da ABD ve AB merkezli parfüm, tekstil, çamaşır, kahve, fast food zincirleri ülkeden çıkıyor. Bizim kaliteli firmalarımız rahatlıkla oraya girebilir. Görüşmenin ardından Moskova'ya bir seyahat düzenlenmesini de planlıyoruz" dedi. ■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA

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