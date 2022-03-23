Asgari ücrette artış beklentisi sürüyor

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Gaziantep'te asgari ücrette artış beklentileriyle ilgili görüşlerini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk defa asgari ücreti yüzde 50'nin üzerinde artırdıklarını hatırlatan Bilgin, "Arkasından da enflasyon farkını, kamu çalışanlarına aktardık. Bugünlerde asgari ücret tartışmaları yapılıyor yeniden. Ben bunu çok anlamlı bulmuyorum. Çünkü tarihsel olarak asgari ücrette yaptığımız artış çok önemlidir. işveren de asgari ücretin dışında diğer ücret türlerini de kendiliğinden kademelendirmiştir" diye konuştu.

Bilgin, "Önümüzdeki dönem enflasyonun aşama aşama düşeceğini hepimiz göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin'in yaptığı açıklamalara rağmen kamuoyunda asgari ücretin Temmuz ayında 850 lira lira artırılacağı yönündeki beklentiler sürüyor. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu da "Derhal Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmalı. Bunun önünde yasal hiçbir engel yoktur" dedi.