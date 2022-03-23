Bakanlıktan flaş açıklama: Kur Korumalı Mevduat uygulamasında ilk ödemeler yapıldı!

Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı mevduat hesabının 591milyar TL büyüklüğüne ulaştığını duyurdu. Kur korumalı mevduat hesabında ilk ödemeler 23 Mart itibarıyla gerçekleşiyor. Hesap sahiplerinin yüzde 97'si gerçek kişi, 28 bin 934 tüzel kişi sisteme dahil oldu.

KKM'de, 22 Mart 2022 tarihi itibarıyla 270 milyar TL'si Hazine destekli KKM ve 321 milyar TL'si TCMB destekli Dövizden/Altından Dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar TL büyüklüğe ulaşılmıştır. Böylece 1 milyonun üzerinde hesap sahibi tasarruflarını KKM'de değerlendirmiştir. Sisteme dahil olan hesap sahiplerinin yüzde 97'sini gerçek kişiler oluştururken, 28 bin 934 tüzel kişi de birikimlerini bu üründe değerlendirmeyi tercih etmiştir.

Ülkemizin finansal istikrarına önemli katkılar sunan ve bütçe üzerinde yükü oldukça sınırlı olan KKM uygulamamızın ekonominin geneline yayılan olumlu etkileri de gözlemlenmiştir.

KKM, milli para birimimize duyulan güveni kuvvetlendirmenin yanı sıra yatırım ve üretimin en önemli unsuru olan öngörülebilirliğin artırılmasına katkı sağlamıştır.

KKM'nin hayata geçirilmesi ile yabancı para mevduatın toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır. Ayrıca, KKM uygulaması neticesinde TL mevduatın ortalama vadesinin iki katına yükselmesi bankacılık sektörünün kredi-mevduat vade uyumsuzluğu sorununa iyileştirici yönde katkı sağlamıştır.

KKM kapsamında uygulanan faiz üst sınırının katkısıyla bankaların fonlama maliyetleri gerilerken, bu durum ticari kredi faizlerinde düşüşü desteklemiştir.