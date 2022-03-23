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Haberler Ekonomi Baykar’dan kripto para açıklaması

Baykar’dan kripto para açıklaması

TÜRKİYE'NİN yüz akı milli İHA ve SİHA'larını geliştiren, dünyaya da ihraç eden Baykar'dan dolandırıcılarla ilgili açıklama geldi.

23.3.2022

Baykar’dan kripto para açıklaması

Baykar adına açılan kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarında faaliyet gösteren web siteleri için resmi bir açıklama yapan şirket, "Firmamızın ismi olan Baykar, Bayraktar adıyla milli ve özgün olarak geliştirdiğimiz iHA sistemleri ve firma yöneticilerimiz adına kripto para, borsa ve benzeri yatırım alanlarında tarafımızdan yapılan herhangi bir girişim bulunmamaktadır. Tarafımıza ait isimleri kullanan girişimlerin hepsi hukuken sorunlu, bizleri seven ve güvenen insanları aldatmaya yöneliktir" ifadesine yer verildi.

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