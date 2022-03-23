Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı! Çanakkale’de bazı yerlerde arazi toplulaştırması yapılacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, Çanakkale'nin Biga ilçesinde belirlenen 8 köyde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi. Söz konusu köyler Danişment, Göktepe, Karantı (Gündoğdu), Gürçeşme, Balıklıçeşme, Kozçeşme, Hisarlı ve Selvi olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de Sinop'taki enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, "154 kV Hamsi RES-Boyabat TM Enerji İletim Hattı Projesi" güzergahında bulunan bazı taşınmazlar, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.