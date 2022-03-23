  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı! Çanakkale'de bazı yerlerde arazi toplulaştırması yapılacak

Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı! Çanakkale'de bazı yerlerde arazi toplulaştırması yapılacak

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak. Sinop'taki enerji iletim hattı projesi kapsamında da bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

AA

23.03.2022, 09:21

Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı! Çanakkale’de bazı yerlerde arazi toplulaştırması yapılacak

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, Çanakkale'nin Biga ilçesinde belirlenen 8 köyde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verildi. Söz konusu köyler Danişment, Göktepe, Karantı (Gündoğdu), Gürçeşme, Balıklıçeşme, Kozçeşme, Hisarlı ve Selvi olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer Cumhurbaşkanı Kararı ile de Sinop'taki enerji iletim hattı projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, "154 kV Hamsi RES-Boyabat TM Enerji İletim Hattı Projesi" güzergahında bulunan bazı taşınmazlar, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

  • SON DAKİKA